Inzidenzwert im Kreis Herford steigt weiter

Seit Ausbruch der Pandemie sind im Kreis Herford laut Landeszentrum Gesundheit NRW 11.181 Bürger nachweislich an Corona erkrankt.

Am Freitag hatte der Kreis Herford, der an den Wochenenden keine Auflistung veröffentlicht, die die Fälle in den einzelnen Kommunen aufzeigt, sieben neue Erkrankungen gemeldet. Bei den Neuinfizierten handelt es sich laut Kreisgesundheitsamt „zu großen Teilen um Reiserückkehrende aus Spanien, die in einer Gruppe unterwegs waren“.