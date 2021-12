Inzidenzwert kaum verändert

Während der Freitag-Wert von 322,1 am Samstag recht deutlich auf 301,9 sank, meldete das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) am Sonntag wieder einen leichten Anstieg auf 303,2, was 935 Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen entspricht (Stand: 12. Dezember, 0 Uhr).

Der Blick in die Nachbarkreise ergab nach LZG-Angaben am Sonntag folgendes Bild: Gütersloh 342,1, Hochsauerlandkreis 188,4 – Höxter 292,0 – Lippe 474,7 – Soest 352,8.

Das DIVI-Intensivregister gab am Sonntag für den Kreis Paderborn an, dass 62 von 76 Erwachsenen-Intensivbetten belegt waren (16 Corona-Fälle, davon 15 invasiv beatmet; Stand: 12. Dezember, 13.15 Uhr).