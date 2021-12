Inzidenzwert sinkt deutlich

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Kreis Höxter ist deutlich gesunken, von 120,2 am Montag auf 105,2 am Dienstag.

Corona-Lage im Kreis Höxter: Rückgang von 120,2 am Montag auf aktuell 105,2

Die Zahl der bestätigten Coronainfektionen stieg um neun auf nunmehr 8258 Fälle im Kreis Höxter seit Beginn der Pandemie. Am höchsten liegt der Inzidenzwert weiterhin in Brakel, wo er im Vergleich zu Montag sogar die 200er-Marke überstieg und nun bei 210,85 liegt. Dieser Wert in Brakel kommt aktuell durch 74 aktive Fälle zustande. Den niedrigsten Wert hat Marienmünster, hier liegt die Inzidenz bei 20,4.

Verstorben sind in Verbindung mit Corona 171 Personen im Kreis Höxter. Somit sind zu Wochenbeginn glücklicherweise keine neuen Todesfälle zu verzeichnen.

Im Kreis Höxter wurden bisher 458.525 so genannte Bürgertests in offiziellen Teststellen durchgeführt (+2535). 647 (+6) davon fielen positiv aus.

In den fünf erfassten Krankenhäusern im Kreis Höxter befinden sich derzeit drei Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, keiner von ihnen muss der Statistik zu Folge beatmet werden. Der Anteil der Corona-Patienten an den insgesamt 35 verfügbaren Intensivbetten beträgt 9 Prozent. Die Belegungsrate aller Intensivbetten (nicht nur Covid-19) liegt bei aktuell 80 Prozent.

Blick in die Städte:

Bad Driburg: 60 (+2) aktiv Infizierte, Inzidenz 137,5.

Beverungen: 36 (+/-0) aktiv Infizierte, Inzidenz 122,5.

Borgentreich: 19 (+/-0) aktiv Infizierte, Inzidenz 35,3.

Brakel: 74 (-1) aktiv Infizierte, Inzidenz 210,8.

Höxter: 59 (-1) aktiv Infizierte, Inzidenz 87,7.

Marienmünster: 3 (+/-0) aktiv Infizierte, Inzidenz 20,4.

Nieheim: 22 (+/-0) aktive Infizierte, Inzidenz 166.

Steinheim: 26 (+/-0), Inzidenz 71,3.

Warburg: 38 (-2), Inzidenz 69,8.

Willebadessen: 18 (+/-0), Inzidenz 110,4.

Im Nachbarkreis Holzminden liegt der Inzidenzwert aktuell bei 169,5 (Montag: 168,1). Dort sind im Vergleich zum Vortag 25 Neuinfektionen hinzugekommen. Die höchsten Werte hat aktuell die Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf mit 139 aktiv Infizierten. Im Stadtgebiet Holzminden gibt es 86 Infektionen.

Im Krankenhaus in Holzminden befinden sich der Statistik zu Folge zwei Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Davon werde einer invasiv beatmet. Der Anteil der Corona-Patienten an den insgesamt neun dort verfügbaren Intensivbetten beträgt 22 Prozent. Die Belegungsrate aller Intensivbetten (nicht nur Covid-19) liegt bei 78 Prozent.