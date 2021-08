Inzidenzwert sinkt leicht

Das Kreisgesundheitsamt hat am Dienstag bekannt gegeben, dass fünf Personen weniger als am Vortag aktiv mit Corona infiziert sind.

42 Menschen sind aktiv infiziert. Der 7-Tage-Inzidenz beträgt 19,3.

Blick in die Städte

Bad Driburg: 4 (-1) aktiv Infizierte, Inzidenz 21.

Beverungen/Borgentreich: 0 aktiv Infizierte (+/-0), Inzidenz 0.

Brakel: 11 (+/-0) aktiv Infizierte, Inzidenz 37.

Höxter: 9 (+/-0) aktiv Infizierte, Inzidenz 14.

Marienmünster: 1 (-1) aktiv Infizierte, Inzidenz 20,2.

Nieheim: 2 (+/-0) aktiv Infizierte, Inzidenz 16,6.

Steinheim: 10 (-1) aktiv Infizierte, Inzidenz 55,1.

Warburg: 4 (+/-0) aktiv Infizierte, Inzidenz 12,8.

Willebadessen: 1 (+/-0) aktiv Infizierte, Inzidenz 0.

Holzminden gibt eine 7-Tages-Inzidenz von 1,42 an. Es gibt 5 aktive Fälle und keine Neuinfektionen. In Holzminden sind 64 Personen in Verbindung mit Corona verstorben.