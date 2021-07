Inzidenzwert steigt wieder

Auf dem Online-Dasboard des LZG ist verzeichnet, dass sich damit bislang insgesamt 11.173 Menschen im Kreis Herford mit dem Virus angesteckt haben. Auch der Inzidenzwert ist um 2,8 Zähler gestiegen und liegt jetzt bei 6,4.

Der landesweite Durchschnitts-Inzidenzwert liegt bei 10,0 (+0,6). Am höchsten ist die Inzidenz in Ostwestfalen-Lippe zurzeit im Kreis Minden-Lübbecke: 13,2 (+1,6), gefolgt vom Kreis Gütersloh: 10,4 (+0,8). Der Kreis Herford hat den zweitniedrigsten Wert in OWL. Den niedrigsten weist zurzeit Bielefeld mit 5,1 (-0,3) auf.