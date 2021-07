Inzidenzwert wieder leicht gesunken

Wurde vom Robert-Koch-Institut am Donnerstag noch eine 7-Tages-Inzidenz von 19,96 angegeben, betrug sie am gestrigen Freitag 17,82. Mit 36 Personen ist eine Person mehr als am Vortag mit Corona infiziert. Von den insgesamt 5137 bestätigten Fällen sind 4960 Personen wieder genesen, 141 Menschen sind verstorben.

Die Zahlen aus den Kommunen

Bad Driburg: 2 aktiv Infizierte, Stadt-Inzidenz 10,48.

Beverungen: 1 aktive infizierte Person, Stadt-Inzidenz 7,51.

Borgentreich: 0 infizierte Personen, Stadt-Inzidenz 0.

Brakel: 1, Stadt-Inzident 6,17.

Höxter: 27 aktiv Infizierte, Stadt-Inzidenz 52,34.

Marienmünster: 1 aktiv infizierte Person, Stadt-Inzidenz 20,24.

Nieheim: 0 aktiv Infizierte, Stadt-Inzidenz 0.

Steinheim: 3 aktiv Infizierte, Stadt-Inzidenz 23,61.

Warburg: 0 aktiv Infizierte, Stadt-Inzidenz 0.

Willebadessen: 1 aktiv infizierte Person, Stadt-Inzidenz 12,18.

Der Kreis Holzminden meldet eine 7-Tages-Inzidenz von 11,35. 14 Personen sind momentan (Stand: 23. Juli) aktiv infiziert.