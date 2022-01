Inzidenzzahl im Kreis Paderborn steigt deutlich an

Paderborn

Die Corona-Inzidenzzahl für den Kreis Paderborn ist am Wochenende deutlich gestiegen. Lag sie am Freitag noch bei 193,0 stieg sie am Samstag auf 208,9. Am Sonntag betrug sie 245,2, was 756 Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen entspricht.