Irritationen um Puppentheater-Vorführung in Herford

Herford

Seit Wochen werben Plakate und Handzettel in der Innenstadt für eine Puppentheater-Aufführung an diesem Sonntag in der Herforder Markthalle. Kurios: Der Hausherr wusste bis zuletzt nichts davon – beziehungsweise lediglich über die Aushänge.

Von Moritz Winde