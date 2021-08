Ist das der Spenger Tunnelgräber?

Es war wie in einem Kinostreifen aus Hollywood: Am 18. Mai war ein etwa sieben Meter langer Tunnel entdeckt worden, der ein Transformatorenhäuschen und die Spenger Volksbank verbindet. In dem mit Brettern ausgekleideten Tunnel wurde unter anderem eine Kernbohrmaschine sichergestellt. Diese war, wie die Polizei jetzt mitteilt, am 4. Mai bei einer Firma im niedersächsischen Celle gekauft worden. Beamte des Landeskriminalamtes NRW haben ein Phantombild vom Käufer erstellt, das durch das Amtsgericht Bielefeld jetzt zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben wurde.

