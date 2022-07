Brunnen in Spenge: Ist das Wasser sauber genug zum Spielen?

Ist das Wasser am Brunnen auf dem Blücherplatz eigentlich sauber genug, damit Kinder darin spielen können? Das fragt sich Leserin Ilona Böckstiegel. „Kleine Kinder toben im Wasser, manche nehmen es in den Mund“, hat die 76-Jährige beobachtet.

Anwohnerin Ilona Böckstiegel sorgt sich um die Kinder und meint, dass ein öffentliches WC auch für Ältere am Blücherplatz fehlt

Sie wohnt nur wenige Meter von Spenges neuer Attraktion entfernt in der Engerstraße und hat das Treiben an heißen Tagen wiederholt beobachtet. „Da sitzen die Mütter daneben und sagen nichts, wenn die Kinder den Wasserstrahl in den Mund nehmen. Vielleicht wissen sie nicht mal, dass es sich hier nicht um Trinkwasser handelt. Ein Hinweisschild wäre sinnvoll“, meint die Spengerin, die einst das Schuhgeschäft Böckmann betrieben hat.