Ist der Weihnachtsbraten in Gefahr?

Paderborn

Der herrlich zarte Braten an Weihnachten mit einer Soße nach Muttis Rezept ist trotz aller kulinarischen Trends in vielen Familien ein Muss. Doch die schöne Schlemmerei an den Festtagen gerät nicht nur wegen Corona in Gefahr: Es mangelt vor allem an Berufsnachwuchs bei den Fleischern.

Von Ingo Schmitz