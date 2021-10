Ist Soja auch was für Bauern in Deutschland?

Lemgo

Sojabohnen spielen in der Futterindus­trie, aber auch bei der Lebensmittelherstellung eine immer größere Rolle. In Deutschland wird allerdings fast ausschließlich importiertes Soja verarbeitet – auch, weil das Klima hier nicht für alle Sorten geeignet ist. Was Landwirte tun können, um beim Sojaanbau erfolgreicher zu sein und gleichzeitig ihre Böden zu verbessern – das erforscht Studentin Imke Schmidt aus Lemgo seit zwei Jahren auf Versuchsfeldern in Lippe.

Von Christian Althoff