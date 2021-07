IT-Nachwuchs dringend gesucht

Die Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) mit Sitz in Paderborn und weiteren Standorten in Bielefeld, Mettmann und Bergisch Gladbach hat eine Kampagne ins Leben gerufen, um dem deutschen Arbeitsmarkt hochquali­fizierte IT-Kräfte zur Verfügung zu stellen. Mehr als 100 Unternehmen beteiligen sich als Partner an der Kampagne, teilte die FHDW mit.

Die Lage in der IT-Branche sei mit Blick auf die Nachwuchskräfte prekär. Deutsche Unternehmen müssten ihre Digitalisierungsprozesse schnell vorantreiben, um im globalisierten Markt relevant zu bleiben. Ende 2020 seien in Deutschland allerdings 86.000 Stellen im IT-Bereich unbesetzt gewesen. 70 Prozent aller vom IT-Bundesverband Bitkom befragten Unternehmen klagten über einen Mangel an IT-Kräften. „So kann es nicht weitergehen“, sagt Prof. Dr. Stefan Nieland, Präsident der FHDW. „Mit unserer Kampagne ‚IT-Unternehmen suchen dich!‘ wollen wir die Situation proaktiv angehen und Studien- und Ausbildungszahlen im IT-Bereich zeitnah und nachhaltig ­pushen.“ Die FHDW sei als private Hochschule mit ihren dualen Bachelorstudien­gängen prädestiniert für eine Nachwuchs-Offensive dieser Art. Auf einer FHDW-Veranstaltung nannte NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart die privaten Hochschulen kürzlich „die Schnellbote unserer Bildungslandschaft“. „Mit unseren stets aktuellen Studieninhalten, unserer außergewöhnlich guten Vernetzung in die Unternehmenslandschaft und unserem überdurchschnittlich hohen Praxisbezug kann ich selbstbewusst sagen, dass wir diesem Bild der Schnellboote gerecht werden. Mit unserer Wendigkeit, unserer Power und unserem Speed haben wir 100 unserer Partnerunternehmen mit ins Boot geholt“, sagt Nieland.

Mit der Kampagne suchen die FHDW und die beteiligten Unternehmen besonders qualifizierte und motivierte Interessenten für ein duales Bachelor-Studium der Wirtschaftsinformatik oder der Angewandten Informatik. Die Unternehmen garantieren bei einer Zusage die Übernahme der Studiengebühren und bieten beste Karrierechancen. Die Berufseinstiegsquote bei allen FHDW-Studiengängen liege bei über 90 Prozent.

Das Bachelor-Studium dauert sechs Semester. Im dreimonatigen Wechsel zwischen Theorie- und Praxisphasen arbeiten die Studenten in den Partnerunternehmen. Nieland: „Sie bekommen dort live und ohne Zeitverzögerung mit, was an Kompetenzen gebraucht wird und wir liefern ihnen die theoretischen Grundlagen dazu – ebenfalls mit hohem Praxisbezug und von Dozenten, die aus der Wirtschaft kommen.“