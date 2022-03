Ja zur Hundewiese – fragt sich bloß wo

Die Verwaltung hatte vier Standorte vorgeschlagen, gegen die aber der Naturschutz oder die Belästigung der Anlieger spricht. Einer dieser Standorte fällt jetzt sowieso weg: Zwischen dem ehemaligen Buschkrug und dem Flüchtlingswohnheim an der Kaunitzer Straße soll ein weiteres Übergangswohnheim entstehen. Gerhard Blumenthal (FDP) wollte eine weitere Fläche ausschließen – die am Friedhof in Liemke. „Es ist unpassend, wenn Hundegebell die Trauerreden stört.“ Wie er will Barbara Kammertöns, dass nach weiteren Flächen gesucht wird. Sara Steinbeck (CSB) hätte sich schon auf den Standort im Sportpark am Ölbach festlegen können. „Das wäre die gleiche Situation wie am Tierpark Olderdissen direkt am Parkplatz. Wir suchen den größtmöglichen Sinnvoll-Faktor.“ Matthias Altemeier (Bündnis 90/Die Grünen) wollte diesen Standort aber nicht. „Es ist nicht so prickelnd, wenn Gebelle und Gejaule die Ruhe an der Blühwiese mit Ruhebänken und Liege stören.“ Bürgermeister Hubert Erichlandwehr sagte, er sei seit zwei Jahren in Verhandlungen mit einem privaten Eigentümer. Dass er die Antragstellerin immer wieder vertrösten musste, tue ihm Leid.

