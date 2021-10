„Jacko“ geht ins Team von Sarah Connor

Höxter

Es ist wie im Traum: Jacqueline Büthe wird am späten Donnerstagabend in der Aufzeichnung von „The Voice of Germany“ gefeiert. Die Sängerin der Band „SUP-X“ aus Höxter hält Einzug in die nächste Runde und erhält dabei im Berliner Studio von „Pro Sieben“ ­Applaus auf offener Szene.

Von Jürgen Drüke