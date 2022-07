Jäger der Nacht wehrt sich gegen Nager

Schloß Holte-Stukenbrock

In der Pollhansschule dreht sich für die OGS-Kinder in den beiden letzten Ferienwochen alles um das Thema Umwelt und Natur. Mit einem Bollerwagen und reichlich Proviant zogen am Dienstagmorgen 26 Schülerinnen und Schüler begleitet von vier Betreuerinnen zu einer naturkundlichen Exkursion an die Sammelteiche.

Von Uschi Mickley