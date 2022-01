Jäger meldet sich nach Schüssen auf Haus

Zwei Einschusslöcher an einem Wohnhaus in Werther/Schröttinghausen – diese Nachricht sorgte am Dienstag vergangener Woche für Aufregung und Angst. Jetzt steht offenbar der Verursacher fest: Bei der Polizei hat sich ein Jäger gemeldet. Für vier weitere ähnliche Fälle, die sich in den vergangenen Wochen im Altkreis ereigneten, gibt es allerdings noch keine Erklärung.

Bei der am 11. Januar gemeldeten Sachbeschädigung an dem Wohnhaus an der Schröttinghauser Straße (WB vom 14. Januar) handelt es sich nach dem Ermittlungsstand der Polizei um eine fahrlässige Handlung: Der Sachschaden an einem Fenster und einem Balkon des ländlich gelegenen Wohnhauses an der Kreisgrenze zu Bielefeld wurde demnach durch einen 74-jährigen Jagdausübungsberechtigten verursacht.