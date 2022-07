Jäger und Senner Original

Schloß Holte-Stukenbrock

Manfred Nickel ist ein Original, stets zu Späßen aufgelegt und in der Senne gut bekannt. Er war stets zur Stelle, wenn man ihn brauchte, ob als Waidmann im Grünrock, oder als Polizeibeamter in moosgrüner Uniform. Wenn er an diesem Sonntag sein 85. Lebensjahr vollendet, wird es in der Schützenhalle St. Achatius mit mehr als 90 Gästen hoch her gehen.

Von Uschi Mickley