Jahnplatz in Bielefeld wird in Ferien gesperrt

In den Osterferien wird der Jahnplatz gesperrt. Voll gesperrt, auch für Busse, auch für Passanten. In diesen zwei Wochen soll der Platz mit einer Stickoxid absorbierenden Asphalt-Deckschicht versehen werden.

Damit diese Deckschicht in der Austrocknungsphase nicht beschädigt wird, schränkt die Stadt den Verkehr darauf auf den „unbedingt erforderlichen Anliegerverkehr“ ein. Was genau darunter zu verstehen ist, lässt Beigeordneter Martin Adamski in seiner Vorlage an die Bezirksvertretung Mitte offen. Linienbusse und Passanten zählen jedenfalls nicht dazu – sie werden um den Platz herum geleitet oder eben durch die Unterführung. Die Aufzüge bleiben in Betrieb. Nach Herstellung der neuen Asphalt-Deckschicht werden Ende April die neuen Stahlmasten und Wandanker für ein neues Seilsystem montiert. Diese Seile werden anschließend die „Nachtsonnen“ aufnehmen, also die neuen Sonderleuchten.