Jahreskarten für Gartenschau vergünstigt im Vorverkauf

Aktuell sind die Tickets im Online-Shop unter www.shop.gartenschau-badlippspringe.de und in der Tourist-Information zu vergünstigten Konditionen erhältlich.

Familien mit zwei Erwachsenen und beliebig vielen eigenen (Enkel)-Kindern bis einschließlich 17 Jahre zahlen zurzeit nur 80 Euro für ihre Gartenschau-Jahreskarte 2022. Für Familien mit einem Erwachsenen und beliebig vielen eigenen (Enkel-)Kindern bis 17 Jahre sowie erwachsene Einzelpersonen schlägt eine Jahreskarte aktuell mit 40 Euro zu Buche. Alle Jahreskarten-Typen sind auch als Gutscheine erhältlich und können in der Tourist-Information eingelöst und personalisiert werden.

Neben den großen Veranstaltungen dürfen sich Jahreskarten-Besitzer in 2022 auch auf die stimmungsvollen Feierabend-Konzerte in den Sommermonaten freuen. Hinzu kommen farbenfrohe und saisonal wechselnde Bepflanzungen in den Blumenbeeten, kostenfreie Park- und Gärtnerführungen an den Wochenenden, abwechslungsreiche Waldspielplätze und immer wieder neue Angebote für Familien wie die weihnachtlichen Wichtelhäuser, die aktuell in der Gartenschau versteckt sind, oder der beliebte Grüffelo-Pfad. Darüber hinaus berechtigt eine Jahreskarte der Gartenschau Bad Lippspringe zu freiem beziehungsweise ermäßigtem Eintritt in zahlreichen Partnerparks.

Eine Liste mit allen Vorteilen unter www.gartenschau-badlippspringe.de zu finden.