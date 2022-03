Jahrhundertbau liegt im Zeitplan

Delbrück

Man sieht es inzwischen schon vom weitem: Das neue Rathaus der Stadt Delbrück zwischen Kleine Straße und Himmelreichallee wächst und wächst in die Höhe. Aktuell wird das letzte Geschoss, das Staffelgeschoss, auf den pentagonförmigen Baukörper gesetzt. „Wir liegen sehr gut im Zeitplan. Das ist in diesen turbulenten Zeiten keine Selbstverständlichkeit“, sagte am Freitag bei einem Ortstermin an der Baustelle Markus Hückelheim, Leiter des städtischen Fachbereiches Bauen und Planen.

Von Jürgen Spies