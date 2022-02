Jahrzehntelang auf Wanderschaft

Am 27. Februar 1957 gaben sie sich in Bielefeld-Brackwede, dem Geburtsort von Ingeborg Reichelt, das standesamtliche Eheversprechen. In der Herz-Jesu-Kirche traten sie am 21. März vor den Traualtar. Der damalige Vikar Johannes Joachim Degenhardt, der später Erzbischof von Paderborn und Kardinal der römisch-katholischen Kirche wurde, traute die beiden seinerzeit.

