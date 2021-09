Jakobskreuzkraut breitet sich aus

Das Kraut verbreitet sich so schnell wie Löwenzahn und ist inzwischen überall in der Stadt zu finden.

Darauf wies Carla Steinkröger (CDU) im Umweltausschusses hin und forderte mit Nachdruck ein Konzept der Stadt mit Maßnahmen, mit denen das „sich extrem vermehrende und giftige“ Kraut bekämpft werden kann. Steinkröger: „Wir sehen es in Kreisverkehren, am Straßenrand und sogar in privaten Gärten.“ Sogar im Honig fänden sich die Giftstoffe (Pyrrolizidinalkaloide), weil Bienen auch das Jakobskreuzkraut ansteuern. Die EU arbeite bereits an einer Verordnung, um Grenzwerte im Honig festzulegen.