Jan Zymelka sagt tschüss

Mit einem „warmen, herzlichen Empfang“ ist Vikar Jan Zymelka vor zweieinhalb Jahren in der evangelisch-lutherischen Stephanus-Gemeinde Borchen begrüßt worden. Nicht minder herzlich war jetzt der Abschied.

Vikar der Stephanus-Gemeinde Borchen wechselt in evangelischen Kirchenkreis Paderborn

Das Presbyterium der evangelisch-lutherischen Stephanus-Gemeinde verabschiedet sich von ihrem Vikar Jan Zymelka (4. von links). Der 29-Jährige war zweieinhalb Jahre in Borchen.

„Die Borchener haben es mir sehr leicht gemacht, hier anzukommen“, erinnert sich der 29-Jährige. Jan Zymelka wechselt nach seinem abgeschlossenen Vikariat zum 1. Oktober zu je 50 Prozent in den Lukasbezirk Paderborn und die Krankenhausseelsorge im Kreis Höxter. „Für mich ist das eine Traumkonstellation für die Zeit als Pfarrer im Probedienst“, freut er sich. Bevor er dort am 3. Oktober im Lukaszentrum im Gottesdienst offiziell eingeführt wird, hieß es Abschied nehmen von der Gemeinde, in der er sein praktisches Handwerkszeug als Pfarrer gelernt hat.