Janusz Bugaj übernimmt die Führung

36 Mitglieder des Freundeskreises Paderborn/Przemysl haben sich zur Versammlung im „Breakpoint“ an der Hermann-Kirchhoff-Straße getroffen, um einen neuen Präsidenten zu wählen. Die bisherige Präsidentin Ga­briele Jablonski, war erst bei der jüngsten Mitgliederversammlung neu gewählt worden und nur zwei Monate nach ihrer Wahl verstorben. Aus diesem Grund musste auch die Satzung überarbeitet und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden.

Nach dem Tod Jablonskis hatte die stellvertretende Präsidentin Erika Kaiser mit tatkräftiger Unterstützung des Kassenführers Joachim Lohmann und der Schriftführerin Stefania Hennig die Geschicke des Vereins in den Zeiten der Pandemie geleitet. Bei der Mitgliederversammlung konnte Kaiser auf die Wiederaufnahme des aktiven Vereinslebens hinweisen. Einer Studentin aus Przemysl hat der Verein eine Praktikumsstelle im Bereich Germanistik vermitteln können.

Zum Präsidenten gewählt wurde Janusz Bugaj, Gründungsmitglied des Vereins, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Ziele des Vereins weiterhin zu verwirklichen und die Freundschaft zwischen den Partnerstädten zu intensivieren.

Der Verein blickt trotz der momentanen Einschränkungen hoffnungsvoll in die Zukunft und plant für Ende August 2022 die Fahrt nach Polen und in die Ukraine. Neben dem Besuch der Partnerstadt Przemysl mit der Teilnahme an der jährlich stattfindenden Wincentiade ist ein Aufenthalt in der Ukraine in der Stadt Lwiw und Umgebung angedacht.

Der Verein möchte die vielfältig bestehenden persönlichen Kontakte pflegen, weiter ausbauen und neue Kontakte ins Leben rufen. Interessierte, die dem Freundeskreis beitreten wollen oder mitarbeiten möchten, finden die Kontakte in der Website des Freundeskreises: www.freundeskreis-paderborn-przemysl.de