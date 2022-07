Jaspers (8) Mutter sagt unter Tränen Danke

Schloß Holte-Stukenbrock

Nach der Tour ist vor der Tour. So auch für den Verein Glückstour. Denn kaum sind die Glücksfeger nach mehr als 1000 anstrengenden Kilometern auf den Rädern beim Bundesverbandstag in Lübeck ausgiebig gefeiert worden, laufen die Planungen für 2023 an. Fest steht, dass der Tross der Teilnehmer am 13. Juni in Bonn zum Bundesverbandstags eintreffen wird. Ziemlich klar ist auch der Termin am 7. Juni in Freilassing. Ob es dort losgeht oder es bereits der ersten Etappenort sein wird, ist noch unklar.

Von Wolfgang Schäffer