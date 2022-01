Je 8000 Euro an drei Institutionen

Der Präsident des Rotary Club Paderborn-Bürener Land, Stefan Garfs (von links), sowie seine Mitstreiter Karsten Pohl und Albert Hansel konnten aus dem Erlös des Adventskalenderverkaufs jeweils 8000 Euro an Joachim Veenhof, Geschäftsführer der Wohnungslosenhilfe des SKM, an Christine Gertkämper und Marina Rediker von der intergenerativen Einrichtung „Haus voller Leben“ sowie an Monika Krieg, Vorsitzende der Telefonseelsorge Paderborn, übergeben.

Foto: Axel Langer