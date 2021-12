Je größer das Grab, desto günstiger der Preis

In einigen Grabkategorien ziehen die Friedhofsgebühren in Herford im kommenden Jahr an, in manchen Varianten wird es aber auch günstiger.

Diesen Betrag bindet sich die Stadt mit der vom kommenden Jahr an gültigen Friedhofssatzung ans eigene Bein. Den Ausgaben in Höhe von 1,8 Millionen Euro stehen in der Kalkulation Erträge von 1,2 Millionen Euro gegenüber. Den Aufwand für die Pflege von Kriegsgräbern, Denkmälern und allgemeine Verwaltungsarbeit lässt sich die Friedhofsverwaltung aus anderen Kassen kompensieren, so dass es am Ende beim 387.000 Euro hohen Verlust bleibt.