Jede dritte Frau in Deutschland wird Opfer

Bäckerei-Filialen in Schloß Holte-Stukenbrock geben ab diesem Samstag 8000 Brötchentüten mit dem Slogan „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ heraus

Schloß Holte-Stukenbrock

In den beiden Filialen der Bäckerei Wölke kaufen an jedem Samstagmorgen 600 bis 700 Menschen ihre Brötchen. An diesem Samstag werden diese in besonderen Tüten mit der Aufschrift „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ verpackt sein. Um auf häusliche Gewalt aufmerksam zu machen, beteiligen sich im Kreis Gütersloh mehr als 130 Bäckerei-Filialen an der Brötchentütenaktion.

Von Dirk Heidemann