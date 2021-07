Jede Golferin spielt in Pink

Zum Damentag der Golferinnen zugunsten von „Pink Ribbon Deutschland“ haben Katrin Fischer und Claudia Imkamp (von links) den Shop im Sennegolfclub in Pink dekoriert.

Unter Einhaltung der Corona-bedingten Sicherheitsmaßnahmen und mit gebotenem Abstand überraschte der Golfplatz zu diesem Anlass mit ungewohnt pinken Farbakzenten, denn die Teilnehmerinnen des Pink-Ribbon-Damentags traten überwiegend in Pink gekleidet oder mit pinkfarbenen Accessoires zum Spieltag an.

Claudia Imkamp im Anschluss an das Turnier: „Das erste Event nach so langer Zeit – Spaß beim Golfen und eine nette Unterhaltung danach – ein schöner Einstieg in die etwas verkürzte Golfsaison 2021. Wir freuen uns schon auf das Turnier im nächsten Jahr und hoffen, wieder einige Golferinnen für dieses schöne Event im Zeichen der pinken Schleife begeistern zu können.“

Kimberly Brinkmann, Projektverantwortlich bei Pink Ribbon Deutschland: „Auch dieses Jahr ist die Organisation und Ausführung der Turniere Pandemie-bedingt sehr schwierig und nur eingeschränkt möglich. Die Golfdamen haben uns aber bereits im vergangenen Jahr gezeigt wie unfassbar groß ihr Wille ist, sich für unsere Pink-Ribbon-Deutschland-Damentag-Serie zu engagieren. Die Reichweite und positive Aufmerksamkeit, die wir in ganz Deutschland durch dieses Herzensprojekt erreichen können, ist unbezahlbar. Gerade in Zeiten von Corona ist es so wichtig, immer wieder auf das Thema Brustkrebs und die Früherkennung aufmerksam zu machen, da viele Frauen aufgrund der Pandemie ihre Vorsorgetermine verschieben oder ausfallen lassen.“

An dieser Stelle bietet Pink Ribbon Deutschland nicht nur den Golfdamen, sondern allen Frauen in Deutschland eine Unterstützung, auf die eigene Gesundheit achtzugeben: mit der Breastcare App.

Neben der hohen Aufmerksamkeit, die durch die Damentag-Serie Jahr für Jahr generiert wird, werden von den Damen auch Spendengelder gesammelt. Die Erlöse machen unter anderem das Projekt „Pink Kids“ möglich, eine Initiative, in der Jugendliche, deren Mütter an Brustkrebs erkrankt sind oder waren, anderen Jugendlichen in der gleichen Situation helfen.

www.pinkribbon-deutschland.de

www.breastscare.app

www.sennegolfclub.de