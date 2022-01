„Jede Idee kann uns weiter bringen“

Im Schatten der Corona-Pandemie haben sich Stadtmarketing und Werbegemeinschaft in Steinheim zusammengeschlossen und neu aufgestellt. Viele Pläne für die Zukunft gibt es bereits. Und auch wenn die Perspektiven für Veranstaltungen noch im Nebel liegen, schon in diesem Jahr will „Stadtmarketing Steinheim, eingetragene Genossenschaft“, so der offizielle Name, erste Ausrufezeichen setzen.

