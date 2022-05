Jede Menge Moneten für Medikamente

Schloß Holte-Stukenbrock hilft der Ukraine: Evangelisches Klinikum Bethel erhält Spende in Höhe von 5635 Euro

Schloß Holte-Stukenbrock

Bei Café Wölke an der Schlossstraße sieht es am Freitagmorgen aus wie bei einem Pokerturnier. Auf dem Tisch stapeln sich Geldscheine. Doch die werden nicht verzockt, sondern gespendet. Rita Wölke und Heinz Lüke zählen, Dr. Andreas Aschentrup schreibt – unterm Strich stehen 1235 Euro, die Kunden der Bäckerei in auf den Tresen stehende Gläser gesteckt haben.

Von Dirk Heidemann