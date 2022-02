Jede Menge Spaß und Action

Seit mehr als 40 Jahren fahren in den Sommerferien ein Team von jungen Erwachsenen und eine Gruppe von etwa 40 Kindern in einen kleinen Ort innerhalb Deutschlands, um zwei Wochen voller Spaß und Action zu verbringen. Doch nach einer Corona-bedingten Zwangspause von zwei Jahren, sind viel weniger Kinder angemeldet als sonst. „Viele Familien sind unsicher, wie sie den Sommer unter Pandemiebedingungen planen können.“

Dieses Jahr geht es nach Barmstedt bei Hamburg. Das Selbstversorgerhaus dort zeichnet sich durch große Zimmer und einen riesigen Garten mit Fußballplatz und Volleyballfeld aus. In der Nähre gibt es einen Badesee. Das ausgebildete Leitungsteam besteht aus jungen Erwachsenen ab 18 Jahren. „Fährt man als Kind einmal mit, möchte man jedes Jahr dabei sein“, erinnert sich Ricardo Brechmann, der das neunte Mal als Leiter mitfährt. „Für die Kinder ist eine Möglichkeit, vom Alltag abzuschalten, neue Erfahrungen zu sammeln und Freunde kennen zu lernen.“

Es gebe jeden Tag viel Programm, wie zum Beispiel Gruppenspiele, Tanzpartys, Thementage und Ausflüge. Schon vor dem Frühstück geht es mit einem kleinen Spiel zum Wachwerden los. Nach dem Frühstück wird immer gemeinsam geputzt und gespült. Über den Tag verteilt gibt es verschiedene Arbeitsgemeinschaften, in Kleingruppen wird gebastelt oder gespielt. Großgruppenspiele, wo es um das ganze Team geht, werden angeboten. Zusätzlich darf man auf Spielshows oder Gesellschaftsspiele gespannt sein. Unterbrochen wird das Treiben vom Mittagessen und von Freizeitphasen. Vor der Nachtruhe wird gemeinsam eine Geschichte gehört.

Die Ferienfreizeit für Acht- bis Zwölfjährige findet vom 23. Juli bis 6. August statt (letzte beiden Sommerferienwochen). Ermäßigungen gibt es für Geschwisterkinder und Kolping-Mitglieder gibt. Bei Interesse kann man sich über ff-stukenbrock.de/kleineff registrieren, damit fürs Anmeldetreffen am Sonntag, 6. Februar, den Corona-Auflagen gemäß Termine vergeben werden können. Interessierte Familien können einfach zum Anmeldetreffen kommen und Fragen stellen. In bestimmten Fällen ist auch eine Nachanmeldung möglich. „Wir bestärken jeden, sich bei uns rechtzeitig anzumelden, da wir glauben, dass nach Homeschooling und zwei Corona-Sommern nicht nur Eltern eine kleine Pause brauchen, sondern auch Kinder sich freuen, mal was anderes zu sehen.“

Eine Registrierung für die Ferienfreizeit der 13- bis 16-Jährigen, die vom 9. bis 23. Juli in Österreich stattfindet, ist unter ff-stukenbrock.de/großeff möglich.