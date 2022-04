Jeder achte Corona-Test fällt positiv aus

Die Impfkampagne in Bielefeld kommt nur schleppend voran, gleichzeitig ist die Zahl der positiv auf Corona getesteten Menschen hoch. Der private Anbieter PVM hat reagiert und stärkt seine Angebote, auch weil die Stadt ihr Impfzentrum von der Stadthalle an die Schillerstraße verlegt hat.

Impfkampagne verliert in Bielefeld an Fahrt – PVM weitet Angebot im Loom aus

Zwar steht Bielefeld mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von rund 990 im Vergleich zum Rest von OWL noch gut da. PVM-Chef Markus Wendler ist dennoch alarmiert angesichts des hohen Anteils positiver Fälle an den von seinen Testzentren durchgeführten Bürger- und PCR-Tests. Allein am vergangenen Montag wurden an seinen neun Teststationen in Bielefeld 3559 Bürgertests durchgeführt. Zwölf Prozent davon lieferten positive Ergebnisse.