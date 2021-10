Jeder Cent hilft

Bäckerei Wölke aus Schloß Holte-Stukenbrock übergibt 6000 Euro an Bäckereien in Flutopfer-Gebieten

Seit rund vier Wochen stehen im Hauptgeschäft der Bäckerei Wölke an der Schlossstraße in Schloß Holte, aber auch im Brunnen Café an der Bokelfenner Straße in Stukenbrock Spendengläser für die Flutopfer im Gebiet Ahrweiler auf der Ladentheke.