„Jeder Cent ist hier gut angelegt“

Bad Oeynhausen

Die Zukunft ist bei der Grundsteinlegung zum Neubau eines Gebäudetraktes an der Grundschule Rehme-Oberbecksen das zentrale Thema gewesen. Bürgermeister Lars Bökenkröger sieht die Grundschulen als „Tor in das Bildungssystem“. Etwa 4,7 Millionen Euro investiert die Stadt in den Oberbecksener Schulstandort. Im Februar 2023 sollen in dem Holzrahmenbau acht Klassen ihren Platz finden.

Von Louis Ruthe