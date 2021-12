Jeder dritte Job hängt am Export

Bielefeld

Der Export hat für die ostwestfälische Wirtschaft eine deutlich größere Bedeutung als es die offizielle Quote aussagt. Einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge hängen 316.000 der rund 980.000 Arbeitsplätze in der Region am Auslandsgeschäft und geht auch gut jeder dritte erwirtschaftete Euro darauf zurück. Die Analyse mit Daten aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 wurde im Auftrag der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwestfalen erstellt.

Von Oliver Horst