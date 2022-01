Jeder Fahrradfahrer zählt

Viel gestritten wurde um den Ausbau des Radweges am Stadtring. Eine aufwendige Maßnahme, die von wenigen genutzt würde, hieß es seitens der Kritiker. Jetzt, nach Abschluss der Straßenumbauarbeiten, kann weiß auf schwarz belegt werden, wie stark die Zweirad-Eilpiste von Radlern genutzt wird: Eine Dauerzählstelle in Höhe des Discountmarktes Lidl erfasst jeden einzelnen Radler – in beide Richtungen.

Es gibt bereits fünf so genannte Dauerzählstellen im Bielefelder Innenstadtgebiet, und zwar an der Artur-Ladebeck-Straße, der Ravensberger Straße, am Ehlentruper Weg, an der Jöllenbecker Straße sowie an der Stapenhorststraße. Das Besondere an der neuen Brackweder Station, die Nummer sechs ist: Es gibt ein Display, das sichtbar jeden einzelnen passierenden Radler in Richtung Gotenstraße/Innenstadt listet. Darunter zeigen die digitalen Ziffern das Jahresgesamtergebnis. „Gezählt werden auch die Radler in Richtung stadtauswärts, nur dass es auf der anderen Straßenseite keine Anzeige gibt“, erläutert Friederike Keller, Projektmitarbeiterin strategische Mobilitätsplanung. Erfasst werden die Radler über Induktionsschleifen, die in den Boden eingelassen wurden.