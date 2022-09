Jeder für sich und alle gemeinsam

Schloß Holte-Stukenbrock

Die Zuschauer bei „Summertime“ Anfang August auf dem Holter Kirchplatz hatten so viel Spaß am Mitmachen, dass die „Jolly Joker“-Linedancer jetzt einen Schnupperkurs anbieten. An sechs Abenden lernen die Neuen den in Amerika entstandenen Formationstanz kennen, der sich für Jung und Alt eignet, egal ob mit oder ohne Partner. Jeder tanzt für sich allein und trotzdem tanzen alle in einer Gemeinschaft.

Von Monika Schönfeld