„Jeder kann ein Schnäppchen machen“

Auch wenn der Annentag in diesem Jahr als großes Volksfest ausfällt, will der Brakeler Einzelhandel die alternativen Angebote aktiv begleiten und seine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen.

Werbering Brakel startet am Freitag „Rote Prozent-Wochen“ und begleitet Annentags-Alternativangebot

Zum zweiten Mal wird es in der Innenstadt daher die „Rote Prozent-Wochen“ in einer Sommeredition geben. „Mit der Premiere aufgrund des ausgefallenen Annentages im vergangenen Jahr haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, daher gibt es nun eine Neuauflage“, kündigt Rainer Schäfers vom Brakeler Werbering an.