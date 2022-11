Jeder Zweite in OWL pendelt zur Arbeit

Mehr als jeder zweite Erwerbstätige in Deutschland pendelt regelmäßig zur Arbeit in einen anderen Ort. In OWL traf dies 2001 auf 588.680 Menschen zu, während 496.102 Berufstätige in demselben Ort wohnten, in dem sie auch arbeiteten.

588.680 Menschen in OWL arbeiten außerhalb des Wohnorts – Bielefeld mit größtem Saldo

Zudem pendelten 13.231 Personen mehr von außerhalb ein in die Region als aus. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes hervor.

Bundesweit sind im vergangenen Jahr rund 23,8 Millionen Menschen für die Arbeit regelmäßig über ihre Wohnortgrenzen hinweg in eine andere Stadt gependelt. Das waren knapp zwei Drittel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, wie aus dem neuen Pendleratlas hervorgeht.

In NRW lag die Zahl der Auspendler mit 4,8 Millionen Menschen auf dem Niveau des Vorjahres, wie das Statistische Landesamt erklärte. 4,3 Millionen Menschen hingegen wohnten in der Kommune, in der sie auch arbeiteten.

Nur jeder Vierte im Homeoffice Foto: Etwa jeder vierte der 8,6 Millionen Erwerbstätigen in NRW hat 2021 von zu Haus aus gearbeitet. 75,1 Prozent oder 6,5 Millionen arbeiteten indes außerhalb ihrer Wohnung, teilte das Statistische Landesamt mit.



Dabei gab es große Unterschiede abhängig von der beruflichen Stellung. Vor allem Arbeiter (97,8 Prozent) und Angestellte (74,9 Prozent) arbeiteten ausschließlich außerhalb ihrer Wohnung. Unter den Selbstständigen (54,2 Prozent) und Beamten (51,7 Prozent) lagen die Anteile deutlich niedriger.



Zudem war die Homeoffice-Quote in Orten mit unter 20.000 Einwohnern mit 19,9 Prozent unterdurchschnittlich. ...

In OWL weist die Stadt Bielefeld den größten positiven Pendlersaldo von 37.234 Menschen auf. Hier standen 88.760 Einpendlern 51.526 Auspendler gegenüber. 119.238 Berufstätige arbeiteten vor Ort. In Paderborn liegt der Saldo von 47.108 Einpendlern und 28.690 Auspendlern bei 18.418. Einen ähnlich hohen Wert weist Gütersloh (18.227) auf. Neben anderen Kreisstädten und Mittelzentren fallen mit hohen Pendlerüberschüssen vor allem Verl (6245) und Halle (4366) im industriestarken Kreis Gütersloh auf. Die höchsten Negativsalden haben in OWL derweil Lage (-7002) und Delbrück (-4852).

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwestfalen betont ob der Zahlen die Bedeutung einer verlässlichen Verkehrsinfrastruktur, „zumal viele Pendler gerade im ländlich geprägten Raum keine Alternative zum Pkw haben“.

Dazu ein Kommentar von Oliver Horst:

OWL braucht Mobilität

Die Pendlerstatistik macht es überdeutlich: Die Hälfte der 2,05 Millionen Menschen in OWL ist unterwegs, um zur Arbeit zu kommen.

Während für knapp 500.000 Berufstätige, die innerhalb des Wohnorts arbeiten, der Weg in aller Regel nicht sehr weit ist, verlassen rund 600.000 Menschen ihre Stadt und nehmen meist eine längere Distanz auf sich. Daten, die belegen, von welch großer Bedeutung Mobilität ist. Während manche zu Fuß, mit Fahrrad oder E-Scooter, mit Bus oder Bahn den Arbeitsweg zurücklegen, fahren andere mit dem eigenen Auto.

Letzteres lässt sich im ländlich geprägten OWL vielfach trotz aller Verkehrswende-Appelle weiterhin praktisch kaum vermeiden, wenn man nicht viel mehr Zeit investieren will. Einmal mehr wird deutlich, wie vielfältig Mobilität im Alltag ist – und bleiben wird. Das bedeutet Platz für Auto-, Radfahrer und Fußgänger gleichermaßen.

Um Leute zum Umsteigen vom eigenen Auto zu bewegen, braucht es attraktive, gleichwertige Angebote. In einzelnen Orten in OWL machen es Pilotprojekte wie der Abruf-Shuttledienst Holibri in Höxter vor. Solche smarten Lösungen braucht es flächendeckend und vernetzt.