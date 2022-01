Jedes Kind soll Betreuungsplatz erhalten

Kosten für den Ausbau der Stephanusschule in Paderborn klettern auf 25,4 Millionen Euro – Ganztagsanspruch wird erfüllt

Paderborn

Der gesetzlich beschlossene Anspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschülern soll mit dem anstehenden Umbau an der Stephanus-Grundschule in Paderborn zu 100 Prozent erfüllt werden. Wenn der Ausbau im Juni 2028 abgeschlossen ist, soll jedes Kind auch einen Betreuungsplatz haben. Das geht aus einer Vorlage der Stadtverwaltung für den Schulausschuss am Donnerstag, 27. Januar (17 Uhr, Rathaus) hervor.

Von Maike Stahl