„Jedes Schicksal berührt“

Bad Oeynhausen

Westkorso 19: Diese Adresse steht für eine besondere Form der Hilfe für Familien in einer besonderen Lebenssituation. Seit 20 Jahren bietet das Ronald McDonald-Haus dort Familien, deren schwer erkranktes Kind sich zur Behandlung in der Kinderklinik am Herz- und Diabeteszentrum befindet, ein Zuhause auf Zeit. Mitte nächster Woche soll dies mit einer Jubiläumsfeier, an die Pandemiesituation angepasst, im GOP mit geladenen Gästen gefeiert werden.