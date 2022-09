Jens Neitzel für den Heimatpreis des Kreises vorgeschlagen

Für Bemühungen um das Steinmeistergrab in Bünde: Steinmetz und Restaurator soll ausgezeichnet werden

Bünde

In Bünde erinnern zahlreiche Villen, Plätze, Straßen, Industriebauwerke und Denkmale an die goldene Zeit der Zigarrenindustrie. Die Geschichte dieses Wirtschaftszweiges, der bis in die 1960er-Jahre hinein den gesamten Landkreis Herford prägte, ist untrennbar mit den Namen der beiden heimischen Tabakpioniere Tönnies Wellensiek und August Steinmeister verbunden.