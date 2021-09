Jens Spahn dankt Klinikmitarbeitern

Die Vorfreude steht Dr. Wolfgang Tieben ins Gesicht geschrieben, als die schwarze Limousine an der Chirurgischen Innenstadtklinik in Minden vorfährt und Jens Spahn aussteigt. „Es ist schön, dass Sie da sind“, sagte der Geschäftsführer zum Bundesgesundheitsminister.

Bundesgesundheitsminister besucht auf Einladung von Dr. Oliver Vogt die Innenstadtklinik in Minden

Beim Besuch des Ministerns in der Innenstadtklinik Minden (von links): Dr. Lennert Ick, Joachim Ebmeyer, Jens Spahn, Dr. Oliver Vogt und Dr. Wolfgang Tieben.

Der gab das Dankeschön direkt weiter. „Das war die Idee vom Oliver“, meinte der gut gelaunte Münsterländer und zeigte auf den Minden-Lübbecker CDU-Bundestagskandidaten Dr. Oliver Vogt. Der Espelkamper und der Ahauser kennen sich seit einigen Jahren aus ihrer Zeit in der Jungen Union, und so war es Vogt eine Freude, den stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden in seinen Wahlkreis einladen zu dürfen.