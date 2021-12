Jesu Geburt hinter Gittern

Was hat Jesu Geburt vor mehr als 2000 Jahren mit den jungen Gefangenen in der JVA Herford zu tun? Eine ganze Menge, wenn man Künstler Rudi Bannwarth aus Ettlingen bei Karlsruhe und den Herforder Gefängnisseelsorgern Glauben schenken darf.

Neue Krippe in der JVA Herford geht auf Anregungen der Häftlinge zurück und verzichtet auf traditionelle Darstellung

Der 59-Jährige gelernte Schreiner hat über Monate eine einzigartige Knast-Krippe gebaut – auch wenn man darin auf den ersten Blick das Jesuskind samt Maria und Josef vergeblich sucht. Es entstanden Figuren in der Kulisse einer hölzernen Gefängnis-Miniatur, die die Botschaft der Geburt Jesu in die Knast-Welt tragen sollen. Dazu war Bannwarth, dessen sozialkritische Krippendarstellungen überregional bekannt sind, im Mai zwei Tage vor Ort an der Eimterstraße, hatte mit Herforder Gefangenen gesprochen.