Jetzt 202 aktiv Infizierte im Kreis Höxter

Höxter

Der Kreis Höxter hat auch am Sonntag - wie in den Vortagen - einen Inzidenzwert von 63,69 auf 100.000 Einwohner. Die Zahl der an Covid 19 aktiv erkrankten Menschen liegt bei 202 (+6). Spitzenreiter bei der Städteinzidenz sind jetzt Beverungen mit 135 und Höxter mit 101,9. Der niedrigste Tageswert wurde mit 0 in Nieheim ermittelt.

Von Michael Robrecht