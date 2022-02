Jetzt fällt der Pegel in Bad Oeynhausen wieder

Am Dienstag steigt der Wasserstand in der Weser in Porta auf mehr als fünf Meter

Bad Oeynhausen

Das Hochwasser kam mit Ansage: Durch starke Niederschläge in Verbindung mit den Orkanen „Ylenia“, „Zeynep“ und „Antonia“ sind die Pegel von Weser und Werre in den vergangenen Tagen immer weiter angestiegen. Am Pegel Porta wurde am Dienstag um 5 Uhr ein Höchststand von 5,06 Metern gemessen. Seitdem nimmt die Wassermenge ab.

Von Malte Samtenschnieder