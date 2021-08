Jetzt geht es an die Straße

Die Hessen haben die Federführung übernommen. Drei Viertel der rund viereinhalb Kilometer langen Strecke liegen in ihrem Bundesland, gut ein Kilometer in Nordrhein-Westfalen. Seit dem Baubeginn 2017 wurden insgesamt sieben Brücken gebaut, fünf davon in Hessen. „Damit liegen wir, was die Anzahl der einzelnen Bauwerke angeht, durchaus im normalen Bereich, was Ortsumgehungen angeht“, erklärt Fachdezernatsleiter Martin Riehl. Topographie und Streckenführung seien hier aber schon bemerkenswert.

