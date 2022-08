Jetzt geht es auf Landesebene weiter

Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr in der Emserlebniswelt am Barbaraweg 1, beinhaltet einen Rundgang durch die Dorfmitte und endet nach 120 Minuten wieder in der Emserlebniswelt mit einem offenen Ausklang. Das Motto der Präsentation wird lauten: „Gewerbe, Gedenken, Naherholung und Lebensqualität der Bewohner unter einen Hut bringen“. Zu dieser Veranstaltung laden die Vereinsmitglieder von „Unser Dorf hat Zukunft“ alle Ortsteilbewohner ein, denn eine starke Teilnahme bestätigt der Bewertungskommission das aktive Interesse an der zukünftigen Ausrichtung des Dorfes.